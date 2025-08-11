Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Textilunternehmer Strauss für europäischen Marken-Patriotismus

Textilunternehmer Strauss für europäischen Marken-Patriotismus

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Strauss (bis 2025 Engelbert Strauss) GmbH & Co. KG
Strauss (bis 2025 Engelbert Strauss) GmbH & Co. KG

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Co-Chef der deutschen Workwear-Firma Strauss setzt sich dafür ein, Europa stärker als wirtschaftliche Marke zu etablieren. "Europa braucht eine neue Identität, die die Menschen emotional erreicht", sagte Henning Strauss dem "Spiegel". "Gerade jetzt, wo wir geopolitisch von allen Seiten bedrängt werden, sehe ich eine historische Chance."

"An einer solchen Markenbildung würde ich mich gern beteiligen", sagte Strauss. "Das fände ich um einiges spannender, als aus einer blauen Arbeitshose eine coole zu machen. Das ist im Vergleich dazu simpel." Europa brauche eine Marken-DNA, "die unsere Werte und unsere Stärke transportiert", so Strauss.

Vorbild dafür könnten die USA sein. "Der amerikanische Patriotismus wird bei uns häufig zu Unrecht belächelt. Wir sollten davon lernen." Es gebe in den USA nun mal Konsumenten, die gern "Made in America" kauften.

Für den US-Markt kommt Strauss dem Ruf nach lokaler Verwurzelung seiner Produkte schon nach. "Wir haben bereits eine Kollektion, die in Massachusetts hergestellt wird. Wir verwenden dafür größtenteils amerikanische Baumwolle - und das schon vor Trumps zweiter Regierungszeit."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fusion in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige