R+V und VHV investieren Millionenbetrag in neue Bürgschaftsservice-Plattform

Digital, unabhängig und offen für jedermann: Mit der neuen Plattform Trustlog vereinfachen die beiden führenden Kautionsversicherer R+V und VHV den Bürgschaftsprozess in der Baubranche - kostenlos für Bauunternehmen und ihre Auftraggeber.

Getrennte Geschäfte - gemeinsame Dienstleistung: Um ein Optimum an Service und Sicherheit bieten zu können, haben die R+V und die VHV die neue Plattform gemeinsam realisiert und dafür zum Start zehn Millionen Euro investiert. Beide Versicherer verfügen über jahrzehntelanges Know-how in der Kautionsversicherung.

"Mit unserem Joint Venture leiten wir ein neues Kapitel in der Digitalisierung der Bürgschaftsprozesse ein. Über die Plattform können alle Beteiligten schnell und effizient zusammenarbeiten. Für alle beteiligten Bauunternehmen sowie Auftraggeber und Auftragnehmer ist dieser Service kostenlos", sagt Alexander Niemeyer, Leiter der Kreditversicherungssparte für Warenkredit-/Kautions- und Vertrauensschadenversicherung bei der R+V Versicherung. "Ein weiteres großes Plus ist die Sicherheit: Die digitale Ablage im geschützten Bereich beugt der Dokumentenfälschung und damit dem Betrug vor." Außerdem dämmt die Plattform die Papierflut ein und reduziert den enormen Verwaltungsaufwand bei Kunden, die Bürgschaften bisher in Papierform erhalten haben.

Trustlog ist eine offene Serviceplattform, an der die R+V und die VHV zu gleichen Teilen beteiligt sind. Die komplette Organisation läuft über die eigens zu diesem Zweck gegründete GmbH mit Sitz in Hamburg. "Das Portal ist unabhängig und offen für alle Beteiligten an den Bürgschaftsprozessen", sagt Jörg Franz, Leiter Kreditversicherung Vertrag der VHV Allgemeine Versicherung. "Bei den meisten Projekten arbeiten die Bauunternehmer mit unterschiedlichen Bürgen zusammen. Deshalb werden wir im nächsten Schritt weitere Versicherer und auch Banken an die Plattform anbinden." Den ersten Praxistest hat Trustlog mit Bravour bestanden. In einer sechsmonatigen Pilotphase haben ausgewählte Bauunternehmen der Plattform Bestnoten für Qualität und Service erteilt.

Quelle: R+V Versicherung AG (ots)