US-Börsen im Plus - Dow wieder über 40.000 Punkten

Die US-Börsen haben am Mittwoch erneut zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 40.008 Punkten berechnet, 0,6 Prozent höher als am Dienstag und das erste Mal seit dem drastischen Kursverlust am Monatsanfang über 40.000 Zählern.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.455 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit 19.023 Punkten 0,1 Prozent im Plus, nachdem es bei den Tech-Werten bereits am Vortag überdurchschnittliche Gewinne gegeben hatte.



Für gute Stimmung hatte die wie erwartet gesunkene US-Inflationsrate gesorgt. Investoren hoffen, dass nun einer Zinssenkung im September nichts mehr im Wege steht - und damit wieder zusätzliches Geld in die Märkte kommt.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1012 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9081 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.447 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 71,44 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,89 US-Dollar, das waren 80 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur