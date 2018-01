Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtliche Überschuldung der WW Holding AG

Die WW Holding AG gibt hiermit bekannt, dass aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und einer insolvenzrechtlichen Überschuldung ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorbereitet und so rasch wie möglich beim zuständigen Insolvenzgericht, dem Handelsgericht Wien, innerhalb der gesetzlichen Fristen eingebracht werden soll.

WW Holding AG strebt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an, im Rahmen dessen WIENWERT AG, eine wesentliche Beteiligung von WW Holding AG, verkauft werden soll. WIENWERT AG ist vom Insolvenzverfahren nicht betroffen. Hintergrund ist das öffentlichkeitswirksame Bekanntwerden eines Ermittlungsverfahrens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vom 25.11.2017. WIENWERT AG ist seit den darauffolgenden Medienberichten nicht mehr in der Lage gewesen, eine zu diesem Zeitpunkt in Emission befindliche Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt zu platzieren, wobei eine kurz zuvor emittierte Unternehmensanleihe sogar noch überzeichnet gewesen ist.

Die Emission von Unternehmensanleihen durch WIENWERT AG ist jedoch eine wesentliche Annahme der für WW Holding AG und WIENWERT AG erstellten positiven Fortbestehensprognose vom 26.07.2017. Dieser Vertrauensverlust wirkt sich erheblich negativ auf das Geschäftsmodell von WIENWERT AG aus führt nach Prüfung des Vorstands der WW Holding AG zu einer Herabsetzung der möglichen Kaufpreiserwartung für die von WW Holding AG an WIENWERT AG gehaltenen Aktien und somit schlussendlich zu einer insolvenzrechtlichen Überschuldung. WW Holding AG konnte darüber hinaus eine am 20.12.2017 fällige Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0S9H0) nicht bei Fälligkeit bedienen und verfügt derzeit auch nicht über ausreichende Liquidität, um diese Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0S9H0) zu bedienen.

Folgende Schuldverschreibungen der Gesellschaft sind in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse miteinbezogen: AT0000A1P0K5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard) AT0000A1LJK5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)

