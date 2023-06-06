Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neuer Job für Volker Wissing

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 09:03 durch Sanjo Babić
Volker Wissing (2023)
Volker Wissing (2023)

Foto: Steffen Prößdorf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Der ehemalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat einen neuen Job. Als Vorsitzender eines neu zu gründenden Beirats soll Wissing den Unternehmer Harald Christ und dessen Firma Christ Capital beraten, berichtet der "Spiegel". Wissing und Christ kennen sich schon lange.

Beide stammen aus Rheinland-Pfalz, beide waren bis Ende vergangenen Jahres in der FDP aktiv - und beide sind nach dem Bruch der Ampelkoalition aus Ärger über die Rolle der FDP aus der Partei ausgetreten.

Nun soll Wissing Christ und dessen Unternehmensgruppe "in Fragen der langfristigen Unternehmensausrichtung und Investitionsentscheidungen" beraten, wie es heißt. Zu den Firmen der Gruppe gehört auch die Beratungsgesellschaft Joschka Fischer & Company, die der ehemalige Außenminister von den Grünen gegründet hatte.

Die Bundesregierung muss Wissings Job noch zustimmen. Wissing hat das Kanzleramt am Donnerstag über seine neue Tätigkeit informiert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


