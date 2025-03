Erneut starkes Plus bei ZEW-Konjunkturerwartungen

Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben in der Umfrage vom März 2025 erneut einen kräftigen Zuwachs verzeichnet. Der entsprechende Index stieg von 26,0 Zählern im Februar auf nun 51,6 Punkte, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit.

Einen stärkeren Anstieg des Index für Deutschland gab es zuletzt im Januar 2023.



Die Einschätzungen zur konjunkturellen Lage Deutschlands verbesserte sich gegenüber dem Vormonat leicht um 0,9 Punkte und liegt nun bei -87,6. Ebenso verbesserte sich die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage in der Eurozone um 0,1 Punkt auf jetzt -45,2. Die Erwartungen der Finanzmarktexperten für die Konjunkturentwicklung in der Eurozone ziehen zudem weiter kräftig an - sie steigen um 15,6 Punkte und liegen damit aktuell bei 39,8 Zählern.



"Positive Signale bezüglich der künftigen deutschen Fiskalpolitik, wie etwa die Einigung über das milliardenschwere Finanzpaket für den Bundeshaushalt, dürften zur Stimmungsaufhellung beigetragen haben", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse.



Insbesondere für die Maschinen- und Stahlproduktion hätten sich die Aussichten verbessert. "Nicht zuletzt begünstigt die sechste Zinssenkung der EZB in Folge die Finanzierungsbedingungen für Haushalte und Unternehmen", so der Ökonom. Quelle: dts Nachrichtenagentur