US-Börsen nahezu unverändert - Kurssprung bei General Motors

Die US-Börsen haben am Dienstag zum Teil auf dem Niveau vom Vortag geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 42.925 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.850 Punkten wenige Punkte im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 20.384 Punkten 0,1 Prozent im Plus.



Während sich Anleger angesichts vorsichtiger Aussagen von Vertretern der US-Zentralbank Federal Reserve für die nächsten Fed-Sitzungen auf kleine Zinsschritte einstellen, rückt die Berichtssaison weiter in den Vordergrund. Einen Kurssprung gab es bei den Aktien von General Motors, nachdem die Quartalszahlen den Autobauers die Erwartungen deutlich übertrafen. Der Konzern konnte seinen Umsatz im Jahresvergleich um über zehn Prozent steigern.



Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0795 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9264 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.748 US-Dollar gezahlt (+1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 81,84 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg ebenfalls deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 75,76 US-Dollar, das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur