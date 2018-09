DAX im Plus - Thyssenkrupp mit kräftigem Kurssprung

Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.435,59 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste haben die Aktien von Thyssenkrupp kurz vor Handelsschluss mit fast zehn Prozent einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Die Industriegüter- und die Werkstoffgeschäfte sollen künftig jeweils als eigenständige, börsennotierte Gesellschaften mit direktem Kapitalmarktzugang geführt werden. Die Aktionäre waren begeistert, zwischenzeitlich war das Kursplus aber noch stärker.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstag schwächer. Ein Euro kostete 1,1673 US-Dollar (-0,59 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

