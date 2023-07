Föderaler Zolldienst: Russlands Außenhandelsumsatz wuchs im Vergleich zu 2019 um drei Prozent

Weiter berichtet RT DE: "Der Außenhandelsumsatz Russlands ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 vor der COVID-19-Krise um drei Prozent gewchsen, wobei auch die Importe ein gutes Wachstum verzeichneten, sagte Ruslan Dawydow, der kommissarische Leiter des Föderalen Zolldienstes Russlands, bei einem Treffen mit dem russischen Premierminister Michail Mischustin. Dawydow sagte:

"In der ersten Hälfte dieses Jahres haben wir einen Anstieg des Handelsumsatzes um drei Prozent im Vergleich zum Zeitraum vor der COVID-Krise im Jahr 2019. Die Importe wachsen in einem sehr guten Tempo, dies spiegelt sich in der Struktur der Zollzahlungen wider – bei uns sind 77 Prozent der Struktur der Zollzahlungen im ersten Halbjahr genau Importzahlungen."