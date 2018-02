NORMA: Zweistelliges Wachstum im Bio-Sortiment

Was für ein Zuwachs: NORMA legt beim Verkauf von biologisch erzeugten Lebensmitteln regelmäßig zweistellige Wachstumsraten vor. Seit dem Jahr 2011 konnte der Discounter aus Nürnberg den Umsatz mit seinem Bio-Sortiment sogar verdoppeln - wie jetzt aktuell zur Weltleitmesse für Bio-Produkte, der BIOFACH (14. - 17. Februar) wird das Angebot ständig verbessert und dynamisch ausgebaut.

Seit vielen Jahren genießen die NORMA-Discounter einen guten Namen als besonders qualitätsstarker Bio-Anbieter. Vor allem der NORMA-Eigenmarke Bio Sonne ist es gelungen, sich mit immer neuen Artikeln und innovativen Sorten als Trendsetter zu etablieren. Deutlich wird die hohe Verbraucher-Akzeptanz an den rasant steigenden Verkaufserlösen, die das Unternehmen mit seiner Bio-Range erzielt: Ohne jede Unterbrechung haben die NORMA-Bio-Umsätze in den vergangenen Geschäftsjahren ein zweistelliges Jahresplus vorgelegt.

Von den Kunden werden die Herstellungs- und Vermarktungswege für Lebensmittel zunehmend hinterfragt. Der Discounter NORMA hat auf diesen Verbraucheranspruch frühzeitig mit dem klaren Bekenntnis zu streng kontrollierter Bio-Ware reagiert. In den Filialen ist jederzeit eine breite und tiefe Bio-Auswahl vorrätig - um die 50 Artikel und bald 190 Sorten (in den westdeutschen NORMA-Filialen) bzw. über 20 Artikel in annähernd 100 Sorten (in den ostdeutschen NORMA-Filialen) bekommen die Kunden heute an allen Einkaufstagen zur Verfügung gestellt. Außerdem - und auch das ist NORMA-typisch - bieten die Filialen regelmäßig große Aktionswochen mit durchschnittlich 90 zusätzlichen Bio-Artikeln an. Allein im Jahr 2017 wurden in den bundesweiten NORMA-Regionen acht solcher Bio-Aktionswochen durchgeführt.

Hohe Qualität und Sicherheit mit Bio-Lebensmitteln - in den NORMA-Discountern ist darauf Verlass. Zumal das Unternehmen aus Nürnberg auch bevorzugt auf Ernährungsangebote aus regionaler Herkunft sowie auf viele vegetarische, vegane, gluten- und laktosefreie Produkte setzt. Auch deshalb wächst NORMA - in den zurückliegenden acht Jahren hat das Unternehmen auch beim Gesamtumsatz (2017: bereits über 3,5 Milliarden Euro) stets überdurchschnittlich zugelegt.

