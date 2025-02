Kieler Institut warnt EU vor übereilten Gegenmaßnahmen

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat vor übereilten Gegenmaßnahmen der EU zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzöllen auf Stahl und Aluminium gewarnt. "Die EU sollte nicht voreilig und reflexartig mit Gegenmaßnahmen antworten", sagte IfW Vizepräsident Rolf Langhammer der "Rheinischen Post".

"Weil nach den jahrzehntelangen Erfahrungen mit US-Zöllen gegen Stahl und Aluminium diese fast immer auf Wunsch der US-Unternehmen, die Stahl und Aluminium verarbeiten, wieder rückgängig gemacht wurden", sagte der Handelsexperte. "Die amerikanischen Stahlproduzenten waren bisher weder qualitativ noch mengenmäßig in der Lage, zu liefern, wenn sich die US-Importe verteuern. Dies ist auch diesmal zu erwarten, weil die amerikanische Konjunktur heiß zu laufen droht, sollte Trump die Konjunktur mit Steuersenkungen ankurbeln und die Binnennachfrage nach verarbeitetem Stahl steigen", sagte Langhammer.



Die EU-Kommission solle aber bei Trump vorstellig werden, um seine Forderungen in Erfahrung zu bringen und mit Gegenmaßnahmen Druck auszuüben. Zudem sollten die europäischen Wirtschaftsverbände amerikanische Investoren in Europa davon überzeugen, "dass ein Zollkrieg die Rentabilität ihrer Investitionen in Europa gefährdet", sagte Langhammer. "Der teurere europäische Stahl als Folge der Zölle würde die Wettbewerbsfähigkeit der US-Auslandsstandorte weltweit beinträchtigen", sagte Langhammer. Das gelte etwa für die US-Autohersteller Ford und Chrysler.

Quelle: dts Nachrichtenagentur