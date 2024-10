Dax schafft es nicht ins Plus - Rheinmetall wird abgestoßen

Der Dax hat am Montag leicht nachgegeben. Der Index schloss den elektronischen Xetra-Handel mit 19.104 Punkten und einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zu Freitag ab.

Nach einem positiven Start war der Dax zunächst deutlich ins Minus gegangen und hatte sich im Handelsverlauf wieder in Richtung Vortagesniveau bewegt, dieses aber dann noch nicht ganz halten können.



Besser sah es gegen den Trend bei den Bankenwerten aus: Commerzbank und Deutsche Bank gehörten kurz vor Handelsschluss mit Zugewinnen von teils deutlich über einem Prozent zu den größten Kursverlierern.



Abverkauft wurden dagegen Papiere von Rheinmetall, die zu diesem Zeitpunkt etwa drei Prozent verloren - obwohl es am Montag kaum Neuigkeiten zum Rüstungskonzern gab, außer einer minimalen Stimmrechtsveränderung von Blackrock. Auch die Rückversicherer aus Hannover und München gehörten am Montag zu den größten Verlierern im Dax, wohingegen Allianz-Aktien auf der Gewinnerseite waren.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0978 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9109 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.642 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 77,39 Euro pro Gramm.

Quelle: dts Nachrichtenagentur