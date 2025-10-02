Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Bericht: Bremer NVL-Werft soll F126-Megaprojekt übernehmen – größtes Marineschiff Deutschlands geplant

Bericht: Bremer NVL-Werft soll F126-Megaprojekt übernehmen – größtes Marineschiff Deutschlands geplant

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 12:11 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Foto: Dr. Karl-Heinz Hochhaus
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet, die Bundesregierung halte am Fregattenprojekt F126 fest – mit Umbau des Konsortiums: Statt Damen Naval solle NVL (Lürssen) das Ruder übernehmen. Hintergrund sind Verzögerungen, Kostenrisiken und der parallel laufende Rheinmetall-Einstieg bei NVL.

Fachmedien sprechen seit Monaten von gravierenden IT- und Zeitproblemen; die erste Auslieferung dürfte sich weit in die 2030er schieben. Diskussionen reichen vom kompletten Ausstieg bis zu einem “Rettungsumbau”, während die NVL-Übernahme durch Rheinmetall ein neues “Marine-Powerhouse” schaffen soll – vorbehaltlich Kartellfreigaben. Offizielle Bestätigungen zu einer endgültigen Neuvergabe stehen jedoch noch aus.

Gewerkschaften warnten zwischenzeitlich vor Kurzarbeit an deutschen Standorten, sollte die Hängepartie anhalten. Klar ist: Das F126-Programm bleibt sicherheits- und industriepolitisch heikel – und politisch hochsensibel.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte spar in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige