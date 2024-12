IG Metall kündigt Warnstreiks bei Volkswagen an

Die IG Metall hat für Montag zu flächendeckenden Warnstreiks bei Volkswagen aufgerufen. Man werde zum Wochenstart in allen Werken mit Arbeitsniederlegungen beginnen, kündigte die Gewerkschaft am Sonntag an.

Nachdem die Friedenspflicht bei Volkswagen nicht mehr gilt, hatte die IG Metall bereits mit Warnstreiks gedroht, "die das Unternehmen nicht übersehen kann". In allen Werken würden "sehr zeitnah" die Produktion temporär auf Eis liegen oder Büros leer stehen, hieß es.



Die Friedenspflicht endete am Samstag um Mitternacht. In dem Tarifkonflikt geht es um die Löhne für die rund 120.000 Beschäftigten in den VW-Werken mit eigenem Haustarif. Das Unternehmen lehnt Entgelterhöhungen ab und pocht wegen der derzeitigen Krise stattdessen auf Lohnkürzungen. Auch Werkschließungen schließt der Konzern nicht aus. Quelle: dts Nachrichtenagentur