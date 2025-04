VW-Konzern verdoppelt Auslieferungen von E-Autos in Europa

Nach einem Milliarden-Sparprogramm und einem Personalabbau steigen beim VW-Konzern die Auslieferungszahlen an. Die Zahl der ausgelieferten vollelektrischen Autos in Europa im ersten Quartal 2025 verdoppelte sich auf mehr als 150.000 Stück, berichtet die "Bild".

Im Vorjahresquartal hatte VW noch 74.400 E-Autos abgesetzt. Bei allen Antriebsarten verzeichnete der Konzern bei Fahrzeug-Bestellungen ein Plus von 29 Prozent.



Der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume zeigte sich zufrieden. "Der Volkswagen-Konzern hat seine Hausaufgaben gemacht", sagte er der Zeitung. "Jetzt schalten wir einen Gang hoch und gehen auf die Überholspur."



Jedes zweite neu zugelassene E-Auto (rund 48 Prozent) des deutschen Markts sei nun ein Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern. "Klarer Elektro-Marktführer in Europa, Zahl der ausgelieferten Stromer in unserer Heimatregion verdoppelt, sieben der zehn meistverkauften vollelektrischen Modelle in Deutschland aus dem Volkswagen-Konzern: Unsere einzigartige Produktoffensive ist im Markt angekommen", so Blume.



Trotz der guten Zahlen müsse bei VW weiter gespart werden. Man arbeite weiter intensiv daran, "unsere Kosten zu reduzieren", erklärte der VW-Vorstandsvorsitzende.



Quelle: dts Nachrichtenagentur