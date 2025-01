BA hält drei Millionen Arbeitslose im Januar für möglich

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hält einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf drei Millionen im Januar für möglich. Der "Bild" sagte eine Sprecherin der BA: "Als wir Anfang Januar über den Arbeitsmarkt berichtet hatten, rechneten wir angesichts der Rahmenbedingungen weiter mit einem tendenziellen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wir hielten es deswegen für möglich, im Januar in Deutschland wieder über drei Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit zu haben."

Das wäre der höchste Stand seit zehn Jahren. Zuletzt hatte die Arbeitslosigkeit nach Angaben der BA im Februar 2015 über der Drei-Millionen-Marke gelegen. Im Laufe des Jahres werde die Arbeitslosigkeit aber wieder fallen, sagte die BA-Sprecherin der "Bild": "Die Marke von drei Millionen ist ausschließlich eine psychologische Marke."



Über die genauen Arbeitsmarktdaten für Januar will die BA am Freitag informieren. Im Dezember hatte die Zahl der Erwerbslosen bei 2,81 Millionen gelegen. Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, rechnet ebenfalls mit drei Millionen Arbeitslosen. Der "Bild" sagte Fuest, er erwarte, "dass die Zahl der Arbeitslosen bis zur Jahresmitte langsam steigt und die Drei-Millionen-Grenze erreicht, dann aber wieder zu sinken beginnt". Als Gründe für den Anstieg der Arbeitslosigkeit nannte Fuest den Stellenabbau in der Industrie, "der durch expandierende Bereiche im Dienstleistungssektor, beispielsweise der Gesundheitssektor, nicht ganz ausgeglichen wird".

Quelle: dts Nachrichtenagentur