RWE-Idee: Extra-Gasreserve für Notzeiten

RWE-Idee: Extra-Gasreserve für Notzeiten

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 15:29 durch Sanjo Babić
Hauptsitz RWE-Deutschland AG - Der Strommonopolist Deutschlands
Hauptsitz RWE-Deutschland AG - Der Strommonopolist Deutschlands

Foto: Wiki05
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Energiekonzern RWE hat eine strategische Erdgas-Reserve angeregt, meldet dts. Ziel sei eine zusätzliche Absicherung in angespannten Marktlagen.

Das Konzept sieht vor, Kapazitäten frühzeitig zu kontrahieren und im Krisenfall freizugeben. Finanziert werden könnte der Puffer über Netzentgelte oder einen Fonds mit klaren Regeln. RWE argumentiert, eine Reserve sorge für Preisstabilität und Planungssicherheit.

Kritiker warnen vor Marktverzerrungen und fordern stattdessen flexible Beschaffung und Sparanreize. Die Bundesregierung verweist auf bestehende Speicherregeln und will die Vorschläge prüfen. Entscheidend ist, wie Kosten und Nutzen fair verteilt werden.

Quelle: ExtremNews


