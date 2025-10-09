RWE-Idee: Extra-Gasreserve für Notzeiten

Der Energiekonzern RWE hat eine strategische Erdgas-Reserve angeregt, meldet dts. Ziel sei eine zusätzliche Absicherung in angespannten Marktlagen.

Das Konzept sieht vor, Kapazitäten frühzeitig zu kontrahieren und im Krisenfall freizugeben. Finanziert werden könnte der Puffer über Netzentgelte oder einen Fonds mit klaren Regeln. RWE argumentiert, eine Reserve sorge für Preisstabilität und Planungssicherheit.

Kritiker warnen vor Marktverzerrungen und fordern stattdessen flexible Beschaffung und Sparanreize. Die Bundesregierung verweist auf bestehende Speicherregeln und will die Vorschläge prüfen. Entscheidend ist, wie Kosten und Nutzen fair verteilt werden.

Quelle: ExtremNews



