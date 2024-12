Kabinett beschließt Einstieg von Bund in Meyer-Werft

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Einstieg des Bundes in die Meyer Werft beschlossen. Die Werft war zuvor in Liquiditätsschwierigkeiten geraten.

Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen hatten zur Rettung des Unternehmens im September dieses Jahres den Grundstein für den Erwerb einer gemeinsamen Mehrheitsbeteiligung an der Werft gelegt. Nachdem die kartellrechtliche Freigabe durch die EU-Kommission Anfang Dezember 2024 erfolgt ist, soll am Donnerstag die Stabilisierungsmaßnahme mit einem Einstieg von Bund und Land als Gesellschafter von jeweils rund 40 Prozent der Anteile an der Gesellschaft vollzogen werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur