DAX lässt nach - Gold wegen Syrien-Krise kräftig im Aufwind

Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.293,97 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Sorgen um eine kriegerische Eskalation in Syrien unter Beteiligung der USA und Russlands ließen insbesondere Papiere wie Lufthansa oder Deutsche Börse in den Minusbereich gehen. Gegen den Trend zulegen konnten dagegen Aktien der Deutschen Telekom, sie sogar ein Plus von über zwei Prozent verzeichneten.

Auch Gold war am Mittwoch wieder im "Krisenmodus" - und legte entsprechend zu. Am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.362,68 US-Dollar gezahlt (+1,63 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,38 Euro pro Gramm.

Quelle: dts Nachrichtenagentur