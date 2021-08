Faber-Castell treibt Modernisierung der Logistik voran: Rückholung von Arbeitsplätzen aus Tschechien

Mit einem siebenstelligen Investitionsvolumen will Faber-Castell durch Automatisierung von Logistik- und Verpackungsprozessen den weltweiten Kundenservice in den nächsten 2-3 Jahren weiter verbessern und deutlich ausbauen. Am Nürnberger Hafen entsteht derzeit ein hochmodernes neues Waren- und Auslieferungslager des Logistik-Partners Geis, in das 80 Mitarbeitende im ersten Quartal 2022 umziehen werden.

Derzeit kommissioniert und versendet das Unternehmen noch vom Standort Erlangen-Frauenaurach aus. "Das neue Logistikzentrum wird unserem Anspruch an eine ganzheitliche Produktions- und Logistikstrategie gerecht", so Technikvorstand Dr. Hans-Kurt von Werder "Die Fläche ist ideal, um neben der Warenlagerung und -kommissionierung z.B. vollautomatische Verpackungsmaschinen zu integrieren. Wir werden auch im Sinne des "Late Customizing" vor Ort Verpackungs- und Bedruckungswünsche unserer Kunden individuell umsetzen können."

Verpackungsdienstleistungen waren bislang überwiegend im Zweigwerk in Tschechien beheimatet und sollen in Zukunft auch vom neuen inländischen Standort aus erbracht werden. Faber-Castell hat sich bei den Prozessoptimierungen in der Logistik bewusst gegen ein Outsourcing an einen Dienstleister oder eine Verlagerung von Arbeitsplätzen in Niedriglohnländer entschieden: "Wir freuen uns, dass wir nicht nur allen Mitarbeitenden des Distributionszentrum einen Arbeitsplätz am neuen Standort anbieten können, sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen werden" betont Faber-Castell Personalleiter René Günzel. "Am Nürnberger Hafen haben wir Expansionsmöglichkeiten" ergänzt Hans Kostka, Logistikleiter bei Faber-Castell. "Außerdem werden wir durch den geplanten Umzug Logistik und automatisierte Verpackung unter einem Dach unterbringen - ein weiterer Schritt, unsere Prozesse besser zu steuern, Durchlaufzeiten zu verkürzen und unsere Lieferperformance weiter zu optimieren." Faber-Castell hat vom Standort Erlangen-Frauenaurach im Geschäftsjahr 2020 ca. 1,7 Mio. Bestellpositionen für die Gesellschaften Faber-Castell, Eberhard Faber und Faber-Castell Cosmetics ausgeliefert - das entspricht einem Volumen von 30.000 Paletten und 158.000 Paketen. Das Unternehmen exportiert von Deutschland Ware in 117 Länder. Quelle: Faber-Castell (ots)