Bosch plant massiven Stellenabbau – fünfstellige Zahl betroffen

Bosch will in den kommenden Jahren eine „fünfstellige Zahl“ an Arbeitsplätzen abbauen, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Das Unternehmen reagiert damit auf Kostendruck und Transformation, heißt es bei FinanzNachrichten.de.

Der Konzern begründet den Schritt mit dem Strukturwandel in der Automobilindustrie und dem hohen Kostendruck im internationalen Wettbewerb. Besonders betroffen sollen Verwaltung und Teile der Produktion sein. Details zu Standorten oder Zeitplänen nannte Bosch zunächst nicht.

Betriebsräte kündigen Widerstand an und fordern sozialverträgliche Lösungen. Gewerkschaften sprechen von einem Alarmsignal für den Industriestandort Deutschland und verlangen, dass Politik und Unternehmen gemeinsam neue Perspektiven schaffen.

