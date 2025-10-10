Wall Street schließt leichter

Laut AP drehten die US-Börsen am Donnerstag (09.10.) leicht ins Minus, während Reuters von nachgebenden Ölpreisen und stabilem Gold über 4.000 Dollar berichtet; der EZB-Kurs liefert die Euro-Umrechnung für die Rohstoffe.

Der S&P 500 schloss am Donnerstag, 09.10.2025, -0,3 % tiefer bei 6.735,11 Punkten (−18,61). Der Dow Jones Industrial Average gab um 0,5 % auf 46.358,42 Punkte nach (−243,36). Der Nasdaq Composite beendete den Handel bei 23.024,63 Punkten (−0,1 %; −18,75). Der Russell 2000 fiel um 0,6 % auf 2.468,85 Punkte (−15,14).



Am Rohstoffmarkt blieben die Ölpreise unter Druck. Brent gab auf 65,91 $ je Barrel nach (−0,51 %). Gold hielt sich als Spotpreis über 4.000 $ je Unze; die nächstfälligen US-Goldfutures schlossen bei 4.055,20 $ (−0,4 %). Silber notierte fester bei 49,21 $ (+0,7 %).



EZB-Referenzkurs (08.10.2025): 1 € = 1,1627 $; das entspricht 0,8601 € je $. (Letzter verfügbarer Kurs.)



Brent ca. 56,69 € je Barrel (−0,29 € bzw. −0,51 % ggü. Vortag; Umrechnung zum EZB-Kurs).



Gold (Futures) rund 3.487,74 € je Feinunze (−13,95 € bzw. −0,40 %; EZB-Kurs).



Silber etwa 42,32 € je Feinunze (+0,30 € bzw. +0,70 %; EZB-Kurs).



Hinweis: Rohstoff- und Edelmetallpreise wurden gemäß Projektvorgabe in Euro (€) zum aktuellen bzw. letzten verfügbaren EZB-Referenzkurs umgerechnet; absolute und prozentuale Veränderungen sind ebenfalls in Euro ausgewiesen.

Quelle: ExtremNews