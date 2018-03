CannaRoyalty formt strategische Beziehungen und investiert in 180 Smoke, einem kanadisches Unternehmen für Vaporizer-Produkte

CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen"), ein voll integrierter, aktiver Investor und Unternehmer in der legalen Hanf-Industrie, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Trichome Yield Corp. ("Trichome"), ein aufwertender Kapitalgeber innerhalb der legalen Hanfindustrie, sein erstes verbindliches Term Sheet (Vorvertrag) unterzeichnet hat, wonach 180 Smoke ( "Investionsempfänger" oder "180 Smoke") mit bis zu $ 2,5 Millionen für die Ausweitung seines Einzelhandelsprofils (die "Finanzierung") im Vorgriff auf eine kanadische Hanf-Legalisierung für volljährige Nutzer finanziert werden soll.

Die Finanzierung unterstützt 180 Smoke bei der Expansion der Einzelhandels- und Hanfproduktangebote und soll das Unternehmen auf den Eintritt in den legalen Hanfraum Kanadas vorbereiten, einschließlich der Eröffnung von 11 neuen Geschäften und einer Erweiterung des Hanf-Hardwareangebots des Unternehmens sowie einer Aufstockung des dazugehörigen Inventars. 180 Smoke und die Tochtergesellschaft von CannaRoyalty, CR Advisory, werden zusammenarbeiten, um innovative Hanfprodukte auf den kanadischen Markt zu bringen und um 180 Smoke bei der weiteren Expansion in den kanadischen Hanf-Handelsraum zu unterstützen und zu ergänzen.

"Der Aufbau einer Beziehung mit 180 Smoke -dem führenden kanadischen Omnichannel-Einzelhandelsführer, vor der Legalisierung für volljährge Nutzer ist für Trichome ein verlockender und einzigartiger erster Deal. Er bietet den CannaRoyalty-Aktionären auch mannigfaltige Wege zur Wertschöpfung", sagte Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. "Die Harm-Reduction (Schadensminimierung) Plattform von 180 Smoke ermöglichte es dem Unternehmen eine authentische und verantwortungsvolle kanadische Einzelhandelserfahrung zu entwickeln.

Sie bedient kanadische Hanfkonsumenten seit Jahren. Mit diesem einzigartigen Modell hebt sich das Unternehmen nicht nur in Kanada hervor sondern positioniert sich auch positiv gegenüber etablierten Hanf-Händlern, die wir auf dem reifen kalifornischen Markt gesehen haben, wo wir von Investitionen und der Absicherung von Vertriebspipelines im Einzelhandel profitiert haben. Mit einer beachtlichen Online-Präsenz, Produktionsstätten und einem etablierten Einzelhändlernetz ist 180 Smoke gut positioniert, um in den kommenden Monaten und Jahren maßgeblich in den kanadischen Hanf-Einzelhandelsmarkt zu expandieren. Die finanziellen Bedingungen der Finanzierung sind attraktiv für beide Parteien. Sie stellt verantwortbares Wachstumskapital bereit, das gegen ein profitables Geschäft abgesichert ist und den Aktionären von CannaRoyalty die Möglichkeit bietet, Besitzer eines Teils eines rasch wachsenden Vertriebskanals auf dem kanadischen Markt zu werden, um unser führendes Vertriebsnetz in Kalifornien zu ergänzen."

"Wir freuen uns, dem wachsenden internationalen Netzwerk von CannaRoyalty beizutreten. Das Unternehmen hat uns eine Komplettlösung zur Verfügung gestellt, die sowohl Kapital als auch Expertise umfasst und es uns ermöglicht, die nächste Phase unserer strategischen Vision zu realisieren", ergänzt Ashutosh Jha, Präsident von 180 Smoke. "Wir freuen uns auch auf eine enge Zusammenarbeit mit CannaRoyalty, um unsere Hanf-Strategie auszubauen und einige zentrale Produkte der CR-Marke nach Kanada zu bringen. Die enorme Markenbekanntheit unter den Hanfkonsumenten und eine Erreichbarkeit im ganzen Land von Küste zu Küste dank Online-Präsenz positionieren 180 Smoke perfekt für die Eroberung eines bedeutenden Teil des kanadischen Marktes in Bezug auf Hanf und Vaporizer. In Verbindung mit unserem rasanten Vertriebsmodell wird die Finanzierung es uns ermöglichen, eine führende Präsenz in Kanada aufzubauen, noch bevor Hanf in Kanada legalisiert wird."

180 Smoke wurde von dem weltbekannten Herzchirurgen Dr. Gopal Bhatnagar mitbegründet und ist ein führendes Omni-Channel Unternehmen für Vape-Produkte mit Hauptsitz in Ontario. 180smoke.ca ist die am höchsten frequentierte Vaping-Website in Kanada und zieht in Bezug auf Vape derzeit 64% des kanadischen Internet-Traffics an. Das Unternehmen genießt einen guten Ruf und hat bei der Gestaltung der aktuellen und zukünftigen Vorschriften beigetragen, indem es vor den Ausschüssen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene als Experte für Vaping-Vorschriften Zeugnis ablegte. Weitere Details über 180 Smoke gibt es auf:

- 7,7 Mio. $ Umsatz im letzten Zwölfmonatszeitraum bis einschließlich 31. Dezember 2017. - Aktuell gibt es in seinem Netzwerk 16 Einzelhandelsgeschäfte, darunter 14 in der Greater Toronto Area (GTA). - Vape- und Nikotin-Produkte machen 87% des Nettoumsatzes aus Hanf, -Vaporizer-Produkte 12%. - Das Geschäftsmodell ist kapital- und operativ effizient, wobei Einzelhandelsgeschäfte normalerweise innerhalb von drei Monaten einen positiven Cashflow vorweisen und innerhalb der ersten 18 Monate eine unabhängige EBITDA-Marge von 16-29% erzielen. - Exklusivrechte an bzw. im Besitz von über 12 Hardware- und e-Juice-Marken. - Mit momentan drei Franchise-Stores, ist es das einzige aktive Franchise-Programm der Branche in Kanada und - bietet über 180 Kunden einen B2B-Vertrieb und -Dienstleistungen an.

Die Finanzierung

180 Smoke erhält bis zu $ 2,5 Millionen aus der Finanzierung, mit einer Anfangsinvestition von $ 500.000, gefolgt von zusätzlichen Investitionen von bis zu $ 2,5 Millionen, anhängig davon, dass Due Diligence und andere übliche Bedingungen sich als zufriedenstellend erweisen. Die Finanzierung wird gegen das Vermögen von 180 Smoke abgesichert. Außerdem wird 180 Smoke Optionsscheine (die "Optionsscheine") für den Aktienerwerb von 180 Smoke zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgeben. Das Kapital für die Finanzierung wird von Trichome und/oder CannaRoyalty vorgelegt. Die Aktionäre von 180 Smoke sind berechtigt, unter bestimmten Umständen bis zu insgesamt 2,0% ihrer 180 Smoke-Aktien gegen CannaRoyalty-Aktien zum Schlusskurs vom Tag vor dieser Ankündigung zu tauschen.

CR-Beratungsvertrag

CR Advisory wird Beratungsdienstleistungen für 180 Smoke in Bezug auf Hanfprodukte, Branchenwissen in der Hanfindustrie und Chancen im Einzelhandelsgeschäft liefern. Darüber hinaus wird sich CR Advisory mit 180 Smoke über die Umsetzung der geplanten Expansion in Kanada beraten. Die Bedingungen dieser Beratungsdienste werden von den Parteien entwickelt, so wie die kanadischen Vorschriften für Einzelhandelsverkäufe und Hanfprodukte klarer werden.

About 180 Smoke

180 Smoke ist ein führender kanadischer Händler für Vape-Produkte und für Betrieb und den Kundendienst im Vape-Geschäft mit dem Gold Standard bedacht. 180 Smoke verkauft Vape- und Nikotin-Produkte, Vape-Teile und Upgrades sowie laufende Vape-Produkte an Nikotin- und Hanfkonsumenten. 180 Smoke beabsichtigt ein multi-regionaler kanalübergreifender und vertikal integrierter Marktführer zu werden, der die End-to-End-Bedürfnisse der Nikotin- und Hanfkonsumenten in Kanada bedient.

Über CannaRoyalty

CannaRoyalty ist ein aktiver Investor und Betreiben in der legalen Hanf-Branche. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und der Unterstützung eines diversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten in hochwertigen Segmenten des Hanf-Sektors, inklusive Forschung, Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. Unser Management-Team kombiniert ein praktisches Verständnis der Hanf-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es eine Plattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert. Die Aktien von CannaRoyalty werden auf dem Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Symbol CRZ und international auf dem OTCQX unter dem Symbol CNNRFgehandelt.

Über Trichome

Trichome ist eine Tochterfirma im mehrheitlichen Anteilsbesitz von CannaRoyalty und wurde gegründet, um sichere Geldverleihlösungen für Unternehmen im der gesamten Wertschöpfungskette der kanadischen Hanf-Industrie anzubieten. Trichome wird eine Reihe von einfachen förderungsbesicherte Anleihelösungen für Unternehmen anbieten für die Förderung von: Eigenkapitalausgaben inklusive Ausbau oder Erweiterung von bestehenden Einrichtungen, Erwerb von Ausrüstung und Bestand, Geschäftskapital zu Wachstumsunterstützung sowie anderen Eigenkapitalforderungen. Trichome konzentriert sich vorrangig auf den weitgehend unterversorgten kanadischen Hanf-Schuldenmarkt und erwartet eine Erweiterung, um die Bedürfnisse der vollständig im legalen Markt agierenden Unternehmen im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Rechtssprechung zu decken.

