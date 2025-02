Apotheker regen Grippeschutz-Empfehlung für Kinder an

Angesichts der schweren Influenza-Welle bei Kindern regt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) eine Grippeschutz-Impfung für Kinder an. "In diesem Jahr sind Schulkinder besonders stark durch Influenza-Infektionen betroffen", sagte ABDA-Präsident Thomas Preis der "Rheinischen Post".

"Das hätte vermieden werden können, wenn die Ständige Impfkommission auch für Kinder standardmäßig eine Grippeschutz-Impfung empfehlen würde."



Er verwies auf andere Länder: "In vielen anderen Ländern ist die Grippeschutz-Impfung für Kinder schon seit Jahren üblich. Dadurch würde man alle Kinder vor schweren Infektionsverläufen besser schützen und den Herdenschutz der gesamten Bevölkerung deutlich erhöhen. Das hätte auch zur Folge, dass Ältere, bei denen die Grippeimpfung nicht mehr so gut wirkt, besser vor einer Infektion geschützt sind."



Der ABDA-Präsident rät mit Blick auf die Karnevalstage Groß und Klein noch zur Impfung: "Eine so heftige Infektionswelle zu Beginn eines Jahres hatten wir seit über fünf Jahren nicht mehr. Und der Höhepunkt der fünften Jahreszeit liegt noch vor uns, der die Infektionszahlen bestimmt noch einmal nach oben treiben wird. Da der Rosenmontag erst in zwei Wochen ist, ist es in dieser Woche noch möglich, durch eine Grippeimpfung bis zum Höhepunkt des rheinischen Karnevals einen optimalen Impfschutz aufgebaut zu haben", sagte Preis, der auch Präsident des Apothekerverbands Nordrhein ist.

Quelle: dts Nachrichtenagentur