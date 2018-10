US-Baumaschinen-Hersteller eröffnet Logistikzentrum in Halle

Der Baumaschinen-Hersteller Bobcat hat in Halle ein neues Logistik-Zentrum eröffnet. Der deutsche Logistiker Fiege habe für das US-Unternehmen im Star-Park ein 43 000 Quadratmeter großes Lager gebaut, teilte ein Sprecher des Unternehmens der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung mit. Dadurch seien 130 neue Arbeitsplätze entstanden.

In dem Verteilzentrum werden künftig 150.000 Ersatzteile und Komponenten gelagert. Für die Ansiedlung sprach laut Bobcat vor allem die Nähe zum europäischen Frachtdrehkreuz von DHL am Flughafen Leipzig/Halle. Das Logistikzentrum soll deutsche Kunden, aber über Luftfracht auch Händler in 75 Ländern in Europa, Afrika und im Mittleren Osten versorgen.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)