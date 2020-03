Ebay beschränkt Verkauf von Desinfektionsmitteln

Die Online-Verkaufsplattform Ebay schränkt den Handel mit Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln ein, um Wucherpreise zu verhindern. Ebay verbiete es, aus Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen Profit zu schlagen, teilte eine Sprecherin "Zeit-Online" unter Verweis auf einen entsprechenden Firmengrundsatz mit.

Angebote mit überteuerten und unfairen Preisen seien nicht erlaubt. "Aus gegebenem Anlass schränken wir daher mit sofortiger Wirkung den Verkauf von Schutzmasken und Desinfektionsmitteln bei Ebay ein", so die Sprecherin weiter. Eine entsprechende Information für alle Verkäufer sei am Montag dieser Woche veröffentlicht worden. Man behalte sich vor, unzulässige Angebote in dieser Kategorie zu beenden und das Verkäuferkonto zu sperren. Deutschlandweit sind Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken im freien Handel nahezu ausverkauft. Auch bei Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen kommt es bereits zu Engpässen. Auf Plattformen wie Ebay haben sich die Preise für solche Produkte teilweise vervielfacht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur