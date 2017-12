AOK meldet Anstieg bei Teilnahme Älterer an Gesundheitsvorsorge

Immer mehr ältere Versicherte nehmen die von den Krankenkassen angebotene Vorsorgeuntersuchung CheckUp 35 in Anspruch. Frauen jeden Alters nutzen die Untersuchungen auf Herz-Kreislauferkrankungen häufiger als Männer. Dies geht aus noch unveröffentlichten Daten des Wissenschaftlichen Instituts des AOK-Bundesverbandes Wido hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vorliegen.

Demnach ist die Inanspruchnahme bei Senioren zwischen 65 und 80 Jahren am höchsten. Rund 68 Prozent der Frauen in diesem Alter und 65 Prozent der Männer lassen ihren Hausarzt mindestens alle drei Jahre überprüfen, ob ihre Blut-, Urin- oder Blutdruckwerte auf eine der großen Volkskrankheiten hindeuten. Im Vergleich zum Zeitraum zwischen 2007 und 2009 hat sich die Teilnahme der über 60-Jährigen am CheckUp 35 in den Altersklassen unterschiedlich zwischen fünf und zehn Prozent erhöht. Bei den Jüngeren zeigt sich ein ganz anderes Bild: Mit nur 40 Prozent nutzt noch nicht einmal die Hälfte der unter 40-jährigen Männer das Angebot der Kassen. Bei den Frauen unter 40 Jahren sind es etwa 50 Prozent, die regelmäßig für die Vorsorge ihren Hausarzt aufsuchen.

Quelle: Rheinische Post (ots)