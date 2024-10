US-Börsen uneinheitlich - Tesla beflügelt Tech-Index

Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 42.114,40 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,61 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.810 Punkten hauchzart im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 20.355 Punkten 0,6 Prozent im Minus.

Marktbeobachtern zufolge zeigen sich in den USA nur Anleger von Tech-Aktien unbeeindruckt von der Ungewissheit durch US-Wahlen und Nahostkonflikt. Vor allem Tesla, deren Zahlen positiv ausfielen und dessen Papiere kurz vor Handelsschluss über drei Prozent zulegen konnten, machte Mut. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0796 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9263 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.744 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 81,71 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 75,92 US-Dollar, das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur