Übernahme von Techem durch Konsortium um Partners Group abgeschlossen

Partners Group, eines der größten Unternehmen der globalen Privatmarkt-Branche, GIC, ein führender globaler Investor, TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG auf Klimainvestitionen spezialisiert ist, und Mubadala Investment Company, eine in Abu Dhabi ansässige Investmentgesellschaft, haben die Übernahme von Techem erfolgreich abgeschlossen.

Der Abschluss der Transaktion (Closing) ist am 07. Oktober 2025 erfolgt. Zuvor waren alle üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt worden.

Matthias Hartmann, Chief Executive Officer von Techem, kommentiert: "Wir freuen uns über den Abschluss der Transaktion und auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Eigentümern. Wir werden gemeinsam das nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte schreiben und unsere Position als führender digitaler Anbieter von Energiedienstleistungen für den Gebäudesektor in Europa stärken. Im Rahmen unserer Strategie planen wir, unsere 'One Digital Platform' weiterzuentwickeln und komplementäre Lösungen wie Smart Metering für Strom auszubauen."

Die kürzlich abgeschlossene Übernahme von inexogy, einem der größten wettbewerblichen Messstellenbetreiber in Deutschland, unterstreicht die Ambition von Techem, seine zentrale Rolle bei der Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa weiter zu stärken. Durch die Bündelung der Kompetenzen von Techem und inexogy entsteht die führende digitale Plattform für die Installation und den Betrieb von Smart Metern sowie steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen den Smart-Meter-Rollout in Deutschland entscheidend voranbringen.

Quelle: Techem GmbH (ots)