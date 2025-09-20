Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Teuerung schwächer, Märkte entspannter: EZB signalisiert weiteren Lockerungspfad

20.09.2025
Das Handelsblatt berichtet, dass die Inflation in der Eurozone weiter nachlässt und Investoren mit zusätzlichen Zinssenkungen der EZB rechnen. Das drückt den Euro und stützt vor allem zinssensible Branchen an den Börsen.

Die Abschwächung der Teuerungsrate über mehrere Länder hinweg verstärkt am Markt die Erwartung, dass die EZB ihren Senkungskurs fortsetzt. Renditen am Anleihemarkt gaben nach, die Zinsstruktur preist für die kommenden Sitzungen zusätzlichen Spielraum ein. An den Aktienmärkten profitierten vor allem Immobilien- und Techwerte, während Banken leichte Gegenbewegungen zeigten.

Analysten warnen, dass Kerninflation und Dienstleistungspreise weiter beobachtet werden müssen. Für den Kurs der EZB sind neben Inflationspfad und Löhnen die Wachstumssignale entscheidend. Der Euro schwächte sich im Zuge der Spekulationen ab, was exportlastige Titel stützte. Für Sparer und Kreditnehmer stellt sich die Frage, wie schnell die Finanzbranche Konditionen anpasst. Eine klare Linie dürfte erst mit den nächsten Projektionen und Reden aus dem EZB-Rat sichtbar werden.

Quelle: ExtremNews


