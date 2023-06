Inflationsrate in Großbritannien stagniert bei 8,7 Prozent

Der starke Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich zuletzt unverändert fortgesetzt. Die jährliche Inflationsrate lag im Mai wie im Vormonat bei 8,7 Prozent, wie die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mitteilte. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im fünften Monat des Jahres um 0,7 Prozent.

Die Kerninflation (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) stieg in den zwölf Monaten bis Mai 2023 um 7,1 Prozent, gegenüber 6,8 Prozent im April, und erreichte damit die höchste Rate seit März 1992. Steigende Preise für Flugreisen, Waren und Dienstleistungen für Freizeit und Kultur sowie Gebrauchtwagen sorgten für den stärksten Aufwärtsbeitrag bei der Entwicklung der Inflationsrate. Demgegenüber wurden unter anderem sinkende Preise für Kraftstoffe verzeichnet. Quelle: dts Nachrichtenagentur