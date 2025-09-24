Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Abbau bei der Airline: Weniger Verbindungen, höhere Preise?

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 07:39 durch Sanjo Babić
Konzernzentrale der Lufthansa in Köln
Konzernzentrale der Lufthansa in Köln

Foto: G. Friedrich
Lizenz: GFDL
Die Lufthansa hat laut dts Nachrichtenagentur weitere Streichungen im Flugplan in Aussicht gestellt. Als Grund werden gestiegene Kosten und schwache Nachfrage auf einzelnen Routen genannt.

Ein Unternehmenssprecher erklärte, man überprüfe derzeit vor allem innerdeutsche und europäische Verbindungen mit geringer Auslastung. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien nach wie vor schwierig, insbesondere durch hohe Kerosinpreise und Personalengpässe.

Bereits im Sommer hatte die Airline einzelne Strecken reduziert. Konzernchef Carsten Spohr deutete an, dass sich die Anpassungen bis ins nächste Jahr ziehen könnten. Für Passagiere bedeutet das weniger Auswahl und teils höhere Preise.

