Tarifdrohung lässt Wall Street abrutschen – S&P 500 −2,7 %, Nasdaq −3,6 %

Laut Reuters sorgten neue China-Tarifdrohungen von Präsident Donald Trump (R) für einen kräftigen Ausverkauf an der Wall Street; AP meldete deutliche Verluste bei allen großen Indizes, während der EZB-Kurs die Euro-Umrechnung für Rohstoffe liefert.

Der S&P 500 schloss am Freitag, 10.10.2025, 2,71 % tiefer bei 6.552,51 Punkten (−182,60). Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,90 % auf 45.479,60 Punkte (−878,82). Der Nasdaq Composite rutschte um 3,56 % auf 22.204,43 Punkte ab (−820,20). Der Russell 2000 gab um 3,00 % auf 2.394,59 Punkte nach (−74,25).

Auslöser waren Trumps Drohungen mit „massiven“ Zöllen als Reaktion auf Pekings neue Rare-Earth-Restriktionen; Tech- und Chipwerte standen besonders unter Druck, der Volatilitätsindex VIX sprang auf den höchsten Schlussstand seit dem 19. Juni. Auch US-China-Werte gerieten stark ins Minus.

Letzter verfügbarer EZB-Referenzkurs (08.10.2025): 1 € = 1,1627 $ (entspricht 0,8601 € je $; −0,3 % ggü. Vortag).

Brent liegt bei rund 55,62 € je Barrel (entspricht 64,67 $; −0,47 € bzw. −0,84 % ggü. Vortag; Umrechnung zum EZB-Kurs).

Spot-Gold bei etwa 3.407,59 € je Feinunze (≈ 3.962 $; −11,28 € bzw. −0,33 % ggü. Vortag; Umrechnung zum EZB-Kurs).

Spot-Silber bei rund 42,56 € je Feinunze (≈ 49,48 $; +0,12 € bzw. +0,29 % ggü. Vortag; Umrechnung zum EZB-Kurs).

Hinweis: Rohstoff-/Edelmetallwerte sind gemäß Projektvorgabe in Euro (€) zum aktuellen bzw. letzten verfügbaren EZB-Referenzkurs umgerechnet; absolute und prozentuale Veränderungen sind in Euro angegeben.

