Energiedienstleister Ista richtet sich neu aus

Nach der Übernahme durch Investoren aus Hongkong richtet sich der Essener Energie- und Immobiliendienstleister Ista neu aus. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) berichtet, verlassen gleichzeitig zwei Top-Manager aus der Geschäftsführung das Unternehmen. Ista-Deutschland-Chef Jochen Schein und Ista-Finanzchef Christian Leu verabschieden sich "aus persönlichen Gründen", wie es heißt.

Damit gehen zwei langjährige Führungskräfte von Ista. Die Aufgaben von Jochen Schein übernimmt zunächst Ista-Chef Thomas Zinnöcker zusätzlich. Neuer Finanzchef wird der Ista-Manager Thomas Lemper. Seit wenigen Monaten hat ein Investor aus Hongkong bei Ista das Sagen, ein Unternehmen mit dem Kürzel CKI, hinter dem der Milliardär Li Ka-shing steckt. Das hat auch Folgen für die Strategie des Essener Konzerns. Neben dem Kerngeschäft, der Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten in Mehrfamilienhäusern, will Ista künftig verstärkt in das Geschäft mit vernetzten Immobilien ("Connected Home") investieren.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)