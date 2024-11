Dax legt zu - Porsche hinten

Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.146 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start ohne klare Richtung drehte der Dax am Mittag ins Plus und hielt sich über der Marke von 19.000 Punkten.

Die Kursmarke habe "psychologische Charakter" und ziehe den Dax "bereits seit einigen Handelstagen immer wieder magisch an", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Gesucht sind insbesondere die Vertreter der defensiven Branchen und Sektoren", so der Analyst. "Das Sentiment bleibt grundsätzlich positiv gestimmt, die Investoren üben sich dennoch in Vorsicht und Zurückhaltung."



Bis kurz vor Handelsschluss rangierten die Papiere von Siemens Energy, Qiagen und Hannover Rück an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Porsche-Aktien.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 49 Euro und damit vier Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 74,04 US-Dollar, das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0485 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9537 Euro zu haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur