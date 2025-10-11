Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Arbeitsmarkt kühlt ab – Unternehmen schalten weniger Anzeigen

Arbeitsmarkt kühlt ab – Unternehmen schalten weniger Anzeigen

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 08:31 durch Sanjo Babić
Ladensterben (Symbolbild)
Bild: Eigenes Werk /OTT

Die dts Nachrichtenagentur meldet rückläufige Stellenanzeigen in den Bereichen Personal, Marketing und Softwareentwicklung. Viele Unternehmen agieren laut dts vorsichtiger und verschieben Neueinstellungen. Besonders Projekte ohne kurzfristigen Umsatzbeitrag werden demnach langsamer besetzt.

Personalabteilungen konzentrieren sich auf Ersatzbedarfe und kritische Rollen, während Junior-Profile seltener ausgeschrieben werden. Im Marketing wandern Budgets in messbare Maßnahmen, klassische Kampagnen werden stärker geprüft. In der Softwareentwicklung dominieren Wartung, Security und Produktreife statt großflächiger Expansion.

Arbeitsmarktexperten erwarten, dass Qualifizierungen und interne Versetzungen an Bedeutung gewinnen. Für Bewerber zählen nach wie vor saubere Profile, Referenzen und nachweisbare Projekterfolge. Eine Trendwende hängt von Auftragseingängen, Zinsen und Investitionsklima ab.

Quelle: ExtremNews


