DAX-Werte erholen sich - Trump-Tweet sorgt für Optimismus

Am Mittwoch hat der DAX nach einem schwachen Start ins Plus gedreht und schließlich deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.348,61 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Damit standen die Zeichen überraschend auf Erholung, nachdem es innerhalb der letzten zwei Wochen fast acht Prozent bergab gegangen war.

Zu den wenigen positiven Signalen an der Börse gehörte dabei ein Tweet von US-Präsident Donald Trump. Der hatte bekundet, bei Investitionen Chinas in den USA vorerst auf harte Maßnahmen zu verzichten. Industriewerte wie Linde und Thyssenkrupp setzten sich an die Spitze der Kursliste, gegen den Trend deutlich im Minus waren dagegen Aktien der Deutschen Bank, die bis kurz vor Handelsschluss fast zwei Prozent nachließen.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1591 US-Dollar (-0,48 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur