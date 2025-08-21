Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Stellenangebot in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute stabil

Stellenangebot in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute stabil

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 06:54 durch Sanjo Babić
Bild: Marvin Siefke / pixelio.de
Bild: Marvin Siefke / pixelio.de

Trotz wirtschaftlicher Flaute in Sachsen-Anhalt haben sich die Jobperspektiven überraschenderweise nicht deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2025 haben 18.134 Unternehmen 149.524 Stellen ausgeschrieben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent. Das ergab eine exklusive Analyse des Personalmarktforschungsunternehmens Index Research aus Berlin für die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung.

Die Marktforscher werteten dafür die Stellenanzeigen in 196 Printmedien, 311 Onlinebörsen, im Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit und auf 880.000 Firmenwebsites aus."Sehr positiv ist, dass zwischen Januar und Juni 2025 sogar mehr Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt Stellen ausgeschrieben haben als in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres", sagte Index-Geschäftsführer Jürgen Grenz.

Deutschlandweit gab es demnach von mehr als 474.000 Unternehmen etwa 5,65 Millionen Stellenausschreibungen im ersten Halbjahr 2025 - ein Rückgang von zehn Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Der Arbeitsmarktexperte Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sagte dem Blatt: "Es gibt eben Branchen, die wachsen und mehr einstellen. Dazu gehören die Umweltbranche, Wasser- und Energieversorger sowie die öffentliche Verwaltung." Zudem gebe es in Sachsen-Anhalt einen stärkeren demografischen Effekt. Ältere Arbeitnehmer, die ausscheiden, müssten ersetzt werden. "Daher schreiben Unternehmen viele Stellen aus, auch wenn sie die Mitarbeiterzahl insgesamt nicht erhöhen", so Werner.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kranz in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige