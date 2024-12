US-Notenbank senkt Zinsen zum dritten Mal in Folge

Die US-Notenbank Fed senkt ihren Leitzins um 0,25 Zähler auf eine Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Das teilte die Zentralbank am Mittwoch mit. Es ist die dritte Zinssenkung in Folge.

Die Entscheidung war allgemein erwartet worden, besonderes Augenmerk richten Anleger deswegen wie immer auf die Begründungen. Während beim letzten Zinsentscheid im November noch die Rede davon war, dass "weitere Anpassungen" des Zielbereichs für die Leitzinsen geprüft würden, wurde der Text nun geändert in "den Umfang und den Zeitpunkt weiterer Anpassungen". Mit anderen Worten: Weitere Zinssenkungen gibt es auf jeden Fall, aber unklar ist wann und wie stark.



Die Notenbank betonte erneut ihr Ziel, die Inflation langfristig auf zwei Prozent zu bringen. Die war aber zuletzt in den USA wieder auf 2,7 Prozent gestiegen. Viele Investoren bezweifelten deswegen in den letzten Tagen eine Fortsetzung der Zinssenkungen in dieser Geschwindigkeit.



Hohe Zinsen dämpfen typischerweise die allgemeine Teuerung, sind aber schlecht für die Aktienmärkte. Niedrige Zinsen dagegen feuern die Inflation an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur