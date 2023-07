Rheinmetall: Reparaturservice in der Ukraine soll nach der Sommerpause starten

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bildet derzeit Ukrainer für die Reparatur von Leopard-Panzern aus und rechnet damit, in wenigen Wochen mit den Reparaturen vor Ort in der Ukraine beginnen zu können, sagte Konzernchef Armin Papperger dem Spiegel. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenwebsite zitiert ihn: "Wir bilden derzeit bereits Ukrainer in Deutschland für diese Tätigkeit aus. Wir wollen nach der Sommerpause mit dem Betrieb beginnen."

Anfang Juli hatte Papperger in einem Interview mit CNN erklärt, dass Rheinmetall in den kommenden drei Monaten eine Produktions- und Reparaturanlage für gepanzerte Fahrzeuge in der Ukraine eröffnen werde.

Quelle: RT DE