Dax schließt knapp im Plus – Rekord in Reichweite, Öl schwächer, Gold unter Druck

Laut dpa-AFX schloss der Dax hauchdünn im Plus und blieb nahe seinem Rekord; Brent-Öl gab nach, während Gold schwächer und Silber fester tendierten – umgerechnet zum aktuellen EZB-Kurs.

Der Dax ging am Donnerstag auf Xetra mit 24.611,25 Punkten aus dem Handel. Das sind +14,12 Punkte bzw. +0,06 % gegenüber dem Schluss vom Mittwoch (24.597,13). Der MDax schloss bei 30.921,06 Punkten, ein Tagesplus von +72,24 Punkten bzw. +0,23 % (Vortag: 30.848,82).

Nachbörslich blieb das große Bild unverändert: Der Rekordbereich im Leitindex rückt in Reichweite, während die zweite Reihe moderat zulegte.

Der EZB-Referenzkurs liegt bei 1,1611 $ je € (entspricht 0,8613 € je $).



Spot-Gold liegt bei rund 3.415,12 € je Feinunze (3.965,30 $; −64,42 € bzw. −1,85 % ggü. Vortag; EZB-Kurs).



Spot-Silber steht bei etwa 42,08 € je Feinunze (48,86 $; +0,04 € bzw. +0,09 % ggü. Vortag; EZB-Kurs).



Hinweis: Rohstoff- und Edelmetallpreise wurden gemäß Projektvorgabe in Euro (€) zum aktuellen EZB-Referenzkurs umgerechnet; absolute und prozentuale Veränderungen sind ebenfalls in Euro ausgewiesen.

Quelle: ExtremNews