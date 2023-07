Samsung und Onur Group unterzeichnen Abkommen über Wiederaufbau der Ukraine

Der türkische Baukonzern Onur Group Holding hat mit dem südkoreanischen Unternehmen Samsung Verträge über die Entwicklung und den Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur unterzeichnet. Dies berichtet die Zeitung Dunya. Bauabteilungen der beiden Unternehmen hätten vereinbart, bei der Schaffung der Infrastruktur einer "Smart City" in Lwow zusammenzuarbeiten. Die Führung der Stadt stellt eine der unterzeichnenden Parteien dar. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem umfassen die Vereinbarungen eine umfassendere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Infrastrukturprojekte und Wohnungsbau in der Ukraine. Wie Dunya schreibt, werden diese Vereinbarungen in Zukunft die Grundlage für eine Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen in Mittel- und Osteuropa bilden.

Laut Burak Pehlivan, dem Vorsitzenden des türkisch-ukrainischen Unternehmerverbandes, sind trotz des Konflikts weiterhin mehr als 700 türkische Unternehmen in der Ukraine tätig. Das Volumen der türkischen Investitionen in diesem Land beläuft sich auf mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar, was Ankara die Position eines der größten Investoren verschafft.

Wie das Blatt berichtet, wird Samsung der Ukraine acht Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen. Die Onur Group wiederum ist einer der größten Bauunternehmer und Arbeitgeber in der Ukraine."

Quelle: RT DE