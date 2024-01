US-Arbeitslosenquote im Dezember unverändert bei 3,7 Prozent

Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Dezember unverändert bei 3,7 Prozent geblieben. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 216.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft (Vormonat: 199.000). Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Dezember weitgehend unverändert bei 6,3 Millionen. Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Erwerbstätigen damit um 2,7 Millionen. Im Vorjahr lag der Anstieg noch bei 4,8 Millionen. Im Dezember stieg der durchschnittliche Stundenlohn für alle Beschäftigten in der privaten Wirtschaft um 0,4 Prozent auf 34,27 Dollar. In den letzten 12 Monaten ist der durchschnittliche Stundenlohn um 4,1 Prozent gestiegen. Quelle: dts Nachrichtenagentur