Ifo: Stimmung im Einzelhandel verliert weiter an Schwung

Das Ifo-Geschäftsklima im Einzelhandel ist im August leicht auf -24,0 Punkte gesunken, nach -22,9 Punkten im Juli. Das ist der dritte Rückgang in Folge seit Mai 2025, wie das Ifo-Institut am Freitag mitteilte.

Die Einzelhändler beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage erneut etwas zurückhaltender. Die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate haben sich leicht verbessert, bleiben aber auf eingetrübtem Niveau. "Die konjunkturelle Erholung kommt noch nicht in Fahrt. Auch im Einzelhandel lässt ein Stimmungsumschwung weiter auf sich warten", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.



Bei Möbelhäusern und im Bekleidungseinzelhandel hat sich das Geschäftsklima etwas verschlechtert. Leichte Verbesserungen gab es hingegen im Lebensmitteleinzelhandel. In vielen Branchen bleiben die Unternehmen zurückhaltend, was die Erwartungen für die nächsten Monate und damit für das verbleibende Jahr betrifft. "Obwohl sich die Konsumausgaben der Verbraucherinnen und Verbraucher im laufenden Jahr voraussichtlich besser entwickeln werden als die Wirtschaftsleistung insgesamt, erwarten viele Einzelhändler in der nächsten Zeit keine spürbaren Geschäftsimpulse", sagte Höppner.



Der Preisdruck im Einzelhandel hat sich leicht entspannt. Im Juli haben die Händler per Saldo seltener ihre Preise erhöht als im Vormonat. Auch für die kommenden Monate kalkulieren die Einzelhändler etwas seltener mit steigenden Preisen. Im Lebensmitteleinzelhandel und bei Möbelhäusern planen mehr Händler mit Preiserhöhungen in den nächsten Monaten als im Einzelhandel insgesamt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur