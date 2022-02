Thüga beteiligt sich an Stadtwerke Rostock AG

Die Thüga Aktiengesellschaft, Kern des deutschlandweit größten Stadtwerkeverbunds, übernimmt Geschäftsanteile an der Stadtwerke Rostock AG in Höhe von 12,55 Prozent von der WEMAG AG.

Die Thüga Aktiengesellschaft beteiligt sich mit 12,55 Prozent an der Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft. Veräußert werden die Geschäftsanteile von der WEMAG AG, einem langjährigen Thüga-Partnerunternehmen, die damit aus dem Gesellschafterkreis der Stadtwerke Rostock AG ausscheidet. Die weiteren Anteile an dem Rostocker Unternehmen werden von der Stadt Rostock und der VNG AG gehalten.

"Wir freuen uns 2022 mit den Stadtwerken Rostock ein neues Mitglied in der Thüga-Gruppe begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchten wir an der Weiterentwicklung der Stadtwerke Rostock mitwirken, die Beratungskompetenz und das Know-how des Thüga-Netzwerks zum Nutzen des Unternehmens, der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger einbringen", erklärt Dr. Christof Schulte, Mitglied des Vorstands der Thüga AG.

"Ich freue mich darüber, dass die Thüga die Anteile der WEMAG AG an den Stadtwerken Rostock übernimmt. Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr gut mit der Thüga und ihren Partnerunternehmen zusammen, sodass wir trotz des Verkaufs auch in Zukunft mit den Stadtwerken Rostock verbunden bleiben. Der Erlös soll vor allem für Investitionen in das Stromnetz und in Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien eingesetzt werden", sagt Caspar Baumgart, Vorstand der WEMAG.

Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen meint: "Ich heiße die Thüga AG in unserer Hanse- und Universitätsstadt Rostock herzlich willkommen und lade Sie ein, mit uns zusammen den Weg in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Ich bin mir ebenfalls sicher, dass das Know-how des kommunalen Netzwerks der Thüga-Gruppe nützlich sein kann, um Rostock zur Smart City zu entwickeln."

"Wir begrüßen die Thüga AG im Kreis der Stadtwerke Rostock Aktionäre. Uns war wichtig, dass die Anteile weiterhin in kommunaler Hand verbleiben. Die Thüga verfügt über ausgezeichnete Branchenerfahrung. Wir freuen uns auf den Austausch", sagt der Geschäftsführer der Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH Oliver Brünnich.

Quelle: Thüga AG (ots)