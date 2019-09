VDA-Präsident Mattes kündigt Rücktritt an

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, hat am Rande der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main überraschend seinen Rücktritt angekündigt.

Mattes habe Präsidium und Vorstand des VDA darüber informiert, dass er das Amt des VDA-Präsidenten zum Jahresende 2019 niederlegen werde, teilte der Verband am Donnerstagnachmittag mit. Er wolle sich "neuen Aufgaben zuzuwenden", hieß es zur Begründung. Mattes hatte erst am 1. März 2018 die Nachfolge von Matthias Wissmann als VDA-Präsident angetreten. Zuvor war er unter anderem Vorsitzender der Geschäftsführung der Kölner Ford-Werke. Quelle: dts Nachrichtenagentur

