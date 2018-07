DAX legt zu - BASF hinten

Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.860,40 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Spitzenreiter der Kursliste waren kurz vor Handelsschluss die Aktien von Linde, Telekom und Lufthansa. Am Ende der Kurslisten fanden sich die Aktien von BASF, Deutsche Börse und BMW wieder. BASF hatte am Freitag seine Quartalsbilanz vorgestellt. Vor allem das Öl- und Gasgeschäft der Tochter Wintershall hatte den Konzern vor einem negativen Ergebnis gerettet. Aktuell ist geplant, die Tochter mit der früheren RWE-Sparte Dea zu verschmelzen und an die Börse zu bringen.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1652 US-Dollar (+0,10 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur