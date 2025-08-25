Unicredit baut Anteil an Commerzbank weiter aus
Die Unicredit baut ihren direkten Anteil an der Commerzbank weiter aus. Er betrage mittlerweile rund 26 Prozent, teilte die italienische Großbank am Montag mit.
Die Umwandlung der synthetischen Aktienposition in physische Aktien
wurde demnach fortgesetzt, und der verbleibende Anteil soll in Kürze
ebenfalls umgewandelt werden, was den Gesamtanteil auf etwa 29 Prozent
erhöhen würde. Damit festige man die Position als größter Einzelaktionär
der Commerzbank, so die Unicredit. Eine Vertretung im Vorstand ist den
Angaben zufolge weiterhin nicht geplant.
Durch die weitere Erhöhung des Anteils wird ein Übernahmeangebot der italienischen Großbank für die Commerzbank immer wahrscheinlicher.
Quelle: dts Nachrichtenagentur
