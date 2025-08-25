Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Unicredit baut Anteil an Commerzbank weiter aus

Unicredit baut Anteil an Commerzbank weiter aus

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 08:39 durch Sanjo Babić
Unicredit Turm Milano
Unicredit Turm Milano

Foto: Saggittarius A
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Unicredit baut ihren direkten Anteil an der Commerzbank weiter aus. Er betrage mittlerweile rund 26 Prozent, teilte die italienische Großbank am Montag mit.

Die Umwandlung der synthetischen Aktienposition in physische Aktien wurde demnach fortgesetzt, und der verbleibende Anteil soll in Kürze ebenfalls umgewandelt werden, was den Gesamtanteil auf etwa 29 Prozent erhöhen würde. Damit festige man die Position als größter Einzelaktionär der Commerzbank, so die Unicredit. Eine Vertretung im Vorstand ist den Angaben zufolge weiterhin nicht geplant.

Durch die weitere Erhöhung des Anteils wird ein Übernahmeangebot der italienischen Großbank für die Commerzbank immer wahrscheinlicher.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


