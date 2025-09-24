US-Börsen geben nach – S&P 500, Dow und Nasdaq schwächer

Die US-Aktienmärkte haben nach drei Rekordtagen leicht nachgegeben, meldet die Associated Press. Öl tendierte schwächer, während Gold auf Rekordniveau notierte, berichten zudem Reuters und weitere Dienste.

An der Wall Street setzte es am Dienstag Gewinnmitnahmen. Der S&P 500 schloss bei 6.656,92 Punkten, ein Minus von 36,83 Zählern. Der Dow Jones Industrial Average beendete den Handel bei 46.292,78 Punkten, 88,76 Zähler tiefer. Der Nasdaq Composite sank auf 22.573,47 Punkte, was einem Rückgang um 215,50 Punkte entspricht. In Prozent lag das Minus bei rund 0,6 Prozent im S&P 500, 0,2 Prozent im Dow und 0,9 Prozent im Nasdaq.

Belastet wurde vor allem der Tech-Sektor, nachdem Schwergewichte wie Nvidia und Amazon schwächer tendierten. Für etwas Gegenwind sorgten auch Bewertungssorgen und frische Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell, wonach Aktienkurse breit betrachtet anspruchsvoll sind. Einzelwerte wie Boeing legten dagegen zu, nachdem ein größerer Flugzeugauftrag vermeldet wurde. Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen gaben leicht nach, was die abwartende Stimmung an den Märkten unterstrich.

Indizes – Schlusskurse (Börsenschluss New York):

Dow Jones 46.292,78, −88,76 Punkte (−0,2 %) – Schluss New York.

S&P 500 6.656,92, −36,83 Punkte (−0,6 %) – Schluss New York.

Nasdaq Composite 22.573,47, −215,50 Punkte (−0,9 %) – Schluss New York.

Devisen & Rohstoffe (in Euro umgerechnet zum EZB-Referenzkurs):

Euro/US-Dollar (EZB-Referenzkurs, zuletzt 18.09.2025): 1 EUR = 1,1818 USD (entspricht 1 USD = 0,8462 EUR).

Öl (WTI): 52,39 € je Barrel, −0,31 € (−0,6 %). Berechnungsbasis: zuletzt 61,92 USD und Tagesveränderung −0,58 %.

Gold (Spot): 3.175,88 € je Feinunze, +6,34 € (+0,2 %). Berechnungsbasis: zuletzt 3.753,25 USD und Tagesveränderung +0,2 %.

Silber (Spot): 37,08 € je Feinunze, +0,10 € (+0,3 %). Berechnungsbasis: zuletzt 43,82 USD; Vortagsschätzung 43,70 USD.

Quelle: ExtremNews



