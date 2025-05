Laut Northvolt buhlen mehrere Investoren um Werk in Heide

Trotz der Insolvenz der schwedischen Muttergesellschaft gibt es offenbar für das im Bau befindliche Northvolt-Werk in Heide in Schleswig-Holstein mehrere Kaufinteressenten.

Das meldet die "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf eine Sprecherin der deutschen Northvolt-Tochtergesellschaft. Demnach gehen auch die Bauarbeiten an dem Werk unvermindert weiter. "Northvolt AB befindet sich weiterhin in intensiven Gesprächen mit potenziellen Investoren. Es besteht großes Interesse am Standort in Heide", sagte die Sprecherin der "Bild".



Sie ergänzte, dass die Bauarbeiten "am Projekt und auf der Baustelle" weiter liefen: "Alle aktuellen Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der KfW."

Quelle: dts Nachrichtenagentur